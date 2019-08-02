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Мир на пороге ядерной войны: США и Россия вступили в стадию «холодной войны»
Соединенные Штаты в пятницу, 2 августа, официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение холодной войны.
После истечения срока Договора глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что в 2020 году Германия воспользуется своим статусом председателя Совета Европейского Союза, чтобы попытаться внедрить новые формы контроля над вооружениями. Он напомнил, что в мире до сих пор имеется почти 14 тысяч ядерных боеголовок, при этом инвестиции в новые системы вооружений растут. А также указал на "серьезные последствия для безопасности и мира" на планете из-за прекращения действия ДРСМД, пишет Обозреватель.
В НАТО отреагировали на выход США и заявили, что вся вина лежит на России.
"Мы сожалеем, что РФ не продемонстрировала готовности и не предприняла очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств", – говорится в заявлении Совета Альянса.
Как известно, 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 2 августа 2019 года Россия подтвердила, что по инициативе США выходит из ДРСМД.
"Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", – сказано в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Напомним, что ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.
Теги: Россия, США, Донбасс, ракеты, ядерная война
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