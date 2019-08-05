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Леонардо Ди Каприо женится: СМИ узнали пикантные подробности

05.08.2019 14:00
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Леонардо Ди Каприо женится: СМИ узнали пикантные подробности

Западные СМИ распространяют информацию о том, что якобы голливудский актер Леонардо Ди Каприо собирается жениться на своей молодой подруге. Как информирует replyua.net, СМИ сообщают о тайной помолвке Ди Каприо и двадцатидвухлетней Камилы Морроне. В частности, анонимный источник рассказал, что актёр уже сделал предложение своей подруге. 

Более того, распространяется новость, что инициатором пышной свадьбы выступил Брэд Питт. Источник подчёркивает, что актёр сыграл важную роль в помолвке своего коллеги. Актёры были знакомы и раньше, однако после совместной работы в картине Квентино Тарантино «Однажды в Голливуде» Ди Каприо и Питт стали чуть ли не лучшими друзьями. Сообщается, что не так давно Ди Каприо познакомил Брэда Питта со своей избранницей и спросил, что он о ней думает. 

Брэд Питт посоветовал другу не затягивать со свадьбой. Дело в том, что за последние годы Ди Каприо сменил немало подруг, но ни одна из них так и не дождалась предложения руки и сердца, а актёру уже больше 40 лет и пора заводить семью. Ди Каприо, в отличие от Брэда Питта, никогда не был женат.



Теги: Донбасс, Голливуд, актер, свадьба, Леонардо ди Каприо
 
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