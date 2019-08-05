Взрывы гремят на путинских складах боеприпасов, люди бегут из города: видео катастрофы

05.08.2019 16:33

В одном из регионов РФ гремят мощнейшие взрывы

В сети публикуют кадры с места ЧП, люди в панике – известно, что началась эвакуация населения. В Красноярском крае (РФ) в эти минуты раздаются взрывы на складах с боеприпасами. Об этом сообщают местные СМИ.

Так по словам очевидцев, в Каменке Ачинского районе сейчас началась эвакуация населения. Уже известно об одной пострадавшей – это местная жительница, в неё попал осколок после взрыва. Очевидцы говорят о километровых столбах дыма, которые тянутся по всей округе, взрывы были очень сильными.

Известно также, что МЧС пока не привлекается — это закрытый военный город.

Источник: https://politeka.net