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Взрывы гремят на путинских складах боеприпасов, люди бегут из города: видео катастрофы
05.08.2019 16:33
В одном из регионов РФ гремят мощнейшие взрывы
В сети публикуют кадры с места ЧП, люди в панике – известно, что началась эвакуация населения. В Красноярском крае (РФ) в эти минуты раздаются взрывы на складах с боеприпасами. Об этом сообщают местные СМИ.
Известно также, что МЧС пока не привлекается — это закрытый военный город.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, взрыв, боеприпасы, склад
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