Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии

07.08.2019 20:20

Возведение дамбы на водоеме Кемь привело к тому, что уфологи заметили подобие инопланетного поселения в Карелии.

Вышеуказанные предположения были подтверждены фотоснимками, которые сделали квадрокоптеры в болотистой местности. Эксперты в области уфологии потеряли дар речи, увидев столь невообразимый феномен, который располагался у них под носом. Об этом сообщает издание "Диалог.UA". Ранее дайверам удалось обнаружить громадную русалку инопланетного происхождения.

Эксперты предполагают, что обнаруженное поселение находилось под влиянием систем маскировки, поэтому его не обнаруживали со спутников. Как только местные строители завершил проект, произошло затопление некоторых территорий.

Именно обилие водных ресурсов привело к тому, что потоки сумели разблокировать систему маскировки инопланетного поселения.

Уфологи сообщили, что подле этих болот прежде замечался повышенный радиационный фон, а все эти окрестности суеверные жители считают гиблым местом.

Также шумихи наделало происшествие, во время которого один из обитателей здешних окрестностей решил утаить жажду с источника, но затем попал в больницу с заражением крови. Вполне вероятно, что пришельцы уже поспешили ретироваться с места происшествия, дабы не быть замеченными мировым сообществом.

Источник: www.dialog.ua