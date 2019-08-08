Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание

08.08.2019 09:30

В больнице английского города Лестер пациенту вместо операции на мочевом пузыре по ошибке сделали обрезание, за что он получил компенсацию в 20 тыс. фунтов (623, 129 тысяч гривен, сообщает Русская служба BBC.

Летом 2018 года Терри Брэзьер приехал в больницу, где у него была запланирована инъекция ботокса в мочевой пузырь. Такие процедуры делаются, чтобы вызвать частичный паралич мышц мочевого пузыря при ряде заболеваний: например, при гиперактивности мочевого пузыря, недержании или задержке мочеиспускания.

После процедуры врачи принесли извинения пациенту и сообщили, что по ошибке сделали обрезание.

70-летний мужчина рассказал, что о случившемся ему сообщили не сразу, а только спустя два часа после операции.

"Я был ошарашен. Я не мог поверить в то, что мне говорили", - рассказал потерпевший.

Позже Терри признался, что увлекся беседой с санитарками, и не заметил, как ему сделали совсем другую процедуру.

Больница прислала извинительное письмо, в котором признала, что перед операцией не было необходимой проверки. После этого Терри Брэзьер подал суд

"В этом есть нечто забавное, но не будем забывать и о серьезном. С кем-нибудь могло случится и что похуже. Например, ампутировали бы не ту часть тела. Такого не должно происходить, и я не хочу, чтобы подобное случилось вновь. Ты приезжаешь в больницу, доверяешь людям, не ожидаешь, что будут ошибки – и особенно такие", - рассказал Терри

Главврач больницы Эндрю Фурлонг сообщил, что провел расследование и сделал выводы из случившегося.

"Хотя деньги не смогут исправить случившееся, но, мы надеемся, эта сумма станет некоей компенсацией", - заявил он.

Инцидент назвали медицинской ошибкой. По данным местного сайта Local Democracy Reporting Service, за 2018 год в этой больнице было допущено 8 подобных ошибок.

Источник: https://from-ua.com