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Найдены неожиданные признаки разрушительной катастрофы: такого никто не ожидал
Ученые Британской геологической службы и Университета Данди в Шотландии обнаружили следы гигантской волны, которая обрушилась на Шетландские острова 1,5 тысячи лет назад.
До сих пор геологам было известно об одной серии древних цунами, вызванной катастрофическим событием, известным как Стурегга — оползне, который произошел под водой к северу-западу от современной Норвегии более восьми тысяч лет назад.
Объем обрушившейся части континентального шельфа составил 3500 кубических километров, а длина осевшего дна — 290 километров. 20-метровая волна проникла вглубь Британских островов на 80 километров. По мнению геологов, причиной оползня стала нестабильность пород, образовавшихся во время последней ледниковой эпохи.
В новой работе ученые проанализировали керны — образцы горной породы, которые были взяты с различных участков на Шетландских островах, некоторые из которых располагались на 13 метров выше уровня моря. Специалисты обнаружили слои песка толщиной семь сантиметров, над которыми лежал более толстый слой темного торфа, накопившийся за последние полторы тысячи лет. Результаты исследования показали, что отложения песка сформировались почти мгновенно, что объясняется гигантской волной. Ранее сообщалось, что известный маг рассказал, что уничтожит человечество.
Ученые предполагают, что это цунами также возникло в результате подводного оползня, однако место, где произошла катастрофа, еще предстоит установить. Специалисты планируют создать трехмерную модель волны, чтобы точнее определить ее источник. В то же время стало понятно, что стихийное бедствие, подобное Стурегга, может происходить гораздо чаще, чем один раз в сто тысяч лет, и необязательно связано с ледниковыми эпохами.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ученые, катастрофа, Апокалипсис
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