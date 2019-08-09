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Умирал три раза и видел на том свете отца и нерожденных брата и сестру
Трагедия случилась в 1997 году в Северной Каролине (США). Из церкви семью везла на автомобиле Джули, рядом сидел её муж Энди, а на заднем сидении – сын Лэндон. Внезапно муж закричал: прямо на их машину летела скорая помощь. Уже через мгновение автомобиль семьи Уитни превратился в груду металла, сообщает портал PLANETANOVOSTI.
Мужчину спасти не удалось, тогда как женщину и мальчика доставили в больницу. Джули восстановилась быстро, мальчик же по дороге в больницу умер но врачам удалось его реанимировать. Потом еще две недели лежал в больнице без сознания, два раза у него останавливалось сердце. Каждый раз медики восстанавливали дыхание. У Лэндона диагностировали черепно-мозговую травму, которая могла его сделать инвалидом на всю жизнь.
Какое было чудо, когда интеллектуальные способности 8-летнего мальчика остались прежними. Когда он очнулся, то рассказал матери, что видел на небесах отца, а также брата и сестру. У Джули, к слову, было несколько выкидышей, однако об этом она своему сыну никогда не говорила.
Все находились в ярком золотом городе, где жил Иисус и множество ангелов. В Раю мальчик увидел также друзей отца. Все стояли на какой-то площади и молчали.
Сегодня Лэндон живет полноценной жизнью. От жуткого происшествия у него остались только шрамы на голове. Теперь он точно уверен в существовании Рая
Теги: Донбасс, мальчик, рай, умерший
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