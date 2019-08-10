Журналист показал провокационные фото членов НВФ из Станицы Луганской

10.08.2019 22:02

В месте разведения сил в районе Станицы Луганской на Луганщине никто не разбирает военные конструкции, как это планировалось изначально.

Об этом сообщил украинский журналист Марьян Кушнир, передает donpress.com.

На своей странице в соцсети он опубликовал фотографию двух членов НВФ, которые сидят на позиции «ЛНР» на месте разведения сил. Журналист пишет:

«Вероятно, они имеют оружие. Но не видел, правда. На руках имеют синие повязки — типа СЦКК. Вот только Россия официально вышла из СЦКК. Осталась Украина, впрочем эти две зеленые точки — не украинские формирования».

По его словам, до ближайшего силовика от указанной местности около 1 километра. Кушнир добавил:

«То есть все, кто там — фактически под контролем этих людей. Конструкции не разбираются вообще. И что развели? Кого развели?!».