- «Я убежден на сто процентов»: у Зеленского ошарашили тревожным заявлением о наступлении России08:18
- «Все, что мы делали,— это полный беспредел»: Прилепин рассказал об убийстве украинцев на Донбассе07:46
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости22:38
- В МВД России назвали число украинцев, которые могут получить паспорта РФ17:40
- В США назвали сроки встречи Трампа с Зеленским17:00
- СМИ: Венедиктов привез Зеленскому секретное послание от Путина16:48
- Из трубы валил оранжево-черный дым: в России произошла новая катастрофа на заводе – видео ЧП 14:15
- Новоназначенный посол Франции пообещал скорое прибытие в Украину14:00
- Конечно, Россия готовится к войне, но индикатором того, что она началась, будет не подъем в воздух авиации, а совсем другие вещи - Гай13:21
- Эксперты НАТО призвали первую леди Украины повлиять на Зеленского11:30
Испытания "радиоактивной" ракеты под Северодвинском: ночью готовится эвакуация гражданского населения - срочные подробности
Жителям поселка Ненокса под Северодвинском, где на прошлой неделе во время испытаний взорвался малогабаритный ядерный реактор, предложили покинуть населенный пункт на два часа 14 августа. Как сообщает ИА "Беломорканал", поезд вывезет людей завтра в 4:00. Те, кто не желает уехать, собираются на указанные два часа с 05:00 до 07:00 уйти в лес, пишет Диалог.UA.
Глава администрации Северодвинска по-прежнему находится в отпуске. Официальной информации по завтрашним возможным испытаниям нет. Издание «Двина Сегодня» сообщает, что ночью из Архангельска в Москву вылетели десять медиков, которые оказывали первую помощь пострадавшим во время взрыва на полигоне у Неноксы. При этом в результате взрыва на военном объекте уровень радиации был превышен в 4−16 раз, хотя в Минобороны РФ ранее опровергали информацию о «вредных выбросах в атмосферу». Как сообщают российские массмедиа, такие цифры обнародовал Росгидромет. По данным источника издания, медики прибыли в район станции метро «Щукинская», где расположены медицинские центры исследования последствий онкологических и биофизических заболеваний. В частности, там находится Клиника Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна, куда ранее были доставлены пострадавшие в результате аварии. Никакой официальной информации на сегодня по завтрашним возможным испытаниям нет. Как не было её и после инцидента 8 августа. Когда, по логике, здравому смыслу и элементарной ответственности, надо было оперативно сообщить населению о создавшейся ситуации. Но таков современный закон, что фактически ограничивает местных жителей от обладания необходимой информацией. Ведь и дозиметры в городе с крупной оборонной промышленностью поснимали, остался один, на Яграх, и он, как отмечают наблюдатели, всегда показывает одну и ту же величину. Тогда как на реке Солзе 11 августа уровень хоть и не становился опасным, но менялся в течение нескольких минут несколько раз. В таких условиях, разумеется, начинает действовать «сарафанное радио», и возможен намеренный вброс провокационной информации. По рассказам 9 августа дошло до того, что вертолёт, на котором вывозили с Нёноксы пострадавших и погибших при взрыве, настолько «фонил», что его решили закопать. Про народные эксперименты с йодом и молоком, возникшие как следствие недостатка информации, мы уже сообщали. Кто в нынешних условиях официально признан жертвами и героями, ясно показал вчерашний комментарий представителей военной науки: это сами же учёные-испытатели. Местное население, если читать между строк, оказывается то ли случайными посторонними, то ли ненужными свидетелями. В общем – сидите, и не жужжите. А лучше - садитесь молча на поезд или вообще идите лесом.
Теги: Россия, Донбасс, эвакуация, испытания, ракета
- Россия использует оккупированный Донбасс как полигон для испытания новейших видов вооружений
- В Макеевке боевики "репетировали" эвакуацию, - ИС
- В Ростове-на-Дону масштабный пожар: пылают десятки жилых домов, идет эвакуация жителей.
- В России провели испытания боевого робота (ВИДЕО)
- Кремль пообещал Северной Корее послать «сильный сигнал» из-за ядерных испытаний
- В Беларуси испытали ракеты способные достать до границы с Россией (ВИДЕО)
- Я сам отработал на окопах: В Донецке рассказали, что заставляют делать нарушителей комендантского часа08:36
- «Все, что мы делали,— это полный беспредел»: Прилепин рассказал об убийстве украинцев на Донбассе07:46
- На Донбассе стал "грузом 200" террорист РФ Морячок - родственники боевика умоляют о помощи07:30
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости22:38
- В Станице Луганской построят временный обходной мост21:56
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"21:31
- Тупик в Минских переговорах - "победа" для Украины: Казарин сделал неожиданное признание17:18
- «У деда отобрали кусок колбасы, у бабки - кошачий корм»: что происходит на блокпостах боевиков на Донбассе16:15
- "Воруют" даже у пенсионеров: люди жалуются на беспредел боевиков "ДНР" на КПВВ - соцсети12:01
- В Горловке за сутки обстрелами повреждены 4 дома, один полностью сгорел11:49
- Я сам отработал на окопах: В Донецке рассказали, что заставляют делать нарушителей комендантского часа08:36
- «Я убежден на сто процентов»: у Зеленского ошарашили тревожным заявлением о наступлении России08:18
- ГПУ сообщила о подозрении Юрию Грымчаку: чиновнику грозит 12 лет лишения свободы07:59
- «Все, что мы делали,— это полный беспредел»: Прилепин рассказал об убийстве украинцев на Донбассе07:46
- На Донбассе стал "грузом 200" террорист РФ Морячок - родственники боевика умоляют о помощи07:30
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости22:38
- Душа-человек: рейтинг самых добрых знаков Зодиака22:20
- В Станице Луганской построят временный обходной мост21:56
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"21:31
- Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет20:45
- Душа-человек: рейтинг самых добрых знаков Зодиака22:20
- Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет20:45
- Непривитых детей не пустят в школу и садики19:20
- Эксперты объяснили, как бросить курить народными способами19:01
- Как помочь себе пережить мощные магнитные бури 16-17 августа15:00
- Что они скрывают: 6 секретов, которые помогут отпугнуть комаров11:16
- Медики рассказали, почему кожа под глазами становится темной09:03
- Знаки Зодиака: кому эта неделя августа принесет проблемы, а кому удачу07:48
- Медики назвали самое опасное гигиеническое средство22:38
- Врачи назвали простой способ вылечить простуду21:55
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной
- "Все сотрудники превратились в пепел", - инженер рассказал, как рванул ядерный двигатель ракеты на полигоне в России
- Испытания "радиоактивной" ракеты под Северодвинском: ночью готовится эвакуация гражданского населения - срочные подробности
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть