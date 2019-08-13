Испытания "радиоактивной" ракеты под Северодвинском: ночью готовится эвакуация гражданского населения - срочные подробности

13.08.2019 22:38

Жителям поселка Ненокса под Северодвинском, где на прошлой неделе во время испытаний взорвался малогабаритный ядерный реактор, предложили покинуть населенный пункт на два часа 14 августа. Как сообщает ИА "Беломорканал", поезд вывезет людей завтра в 4:00. Те, кто не желает уехать, собираются на указанные два часа с 05:00 до 07:00 уйти в лес, пишет Диалог.UA.

Глава администрации Северодвинска по-прежнему находится в отпуске. Официальной информации по завтрашним возможным испытаниям нет. Издание «Двина Сегодня» сообщает, что ночью из Архангельска в Москву вылетели десять медиков, которые оказывали первую помощь пострадавшим во время взрыва на полигоне у Неноксы. При этом в результате взрыва на военном объекте уровень радиации был превышен в 4−16 раз, хотя в Минобороны РФ ранее опровергали информацию о «вредных выбросах в атмосферу». Как сообщают российские массмедиа, такие цифры обнародовал Росгидромет. По данным источника издания, медики прибыли в район станции метро «Щукинская», где расположены медицинские центры исследования последствий онкологических и биофизических заболеваний. В частности, там находится Клиника Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна, куда ранее были доставлены пострадавшие в результате аварии. Никакой официальной информации на сегодня по завтрашним возможным испытаниям нет. Как не было её и после инцидента 8 августа. Когда, по логике, здравому смыслу и элементарной ответственности, надо было оперативно сообщить населению о создавшейся ситуации. Но таков современный закон, что фактически ограничивает местных жителей от обладания необходимой информацией. Ведь и дозиметры в городе с крупной оборонной промышленностью поснимали, остался один, на Яграх, и он, как отмечают наблюдатели, всегда показывает одну и ту же величину. Тогда как на реке Солзе 11 августа уровень хоть и не становился опасным, но менялся в течение нескольких минут несколько раз. В таких условиях, разумеется, начинает действовать «сарафанное радио», и возможен намеренный вброс провокационной информации. По рассказам 9 августа дошло до того, что вертолёт, на котором вывозили с Нёноксы пострадавших и погибших при взрыве, настолько «фонил», что его решили закопать. Про народные эксперименты с йодом и молоком, возникшие как следствие недостатка информации, мы уже сообщали. Кто в нынешних условиях официально признан жертвами и героями, ясно показал вчерашний комментарий представителей военной науки: это сами же учёные-испытатели. Местное население, если читать между строк, оказывается то ли случайными посторонними, то ли ненужными свидетелями. В общем – сидите, и не жужжите. А лучше - садитесь молча на поезд или вообще идите лесом.