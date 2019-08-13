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В сети публикуют яркие кадры звездопада Персеиды 2019. ВИДЕО
13.08.2019 12:09
В ночь с 12 на 13 августа жители всех уголков Земли могли наблюдать за масштабным звездопадом Персеиды, который был на пике своей активности.
Многие пользователи уже опубликовали тысячи фотографий и видео с данным явлением, которые были запечатлены в разных уголках Земли, передает donpress.com.
Отмечается, что самыми яркими «падающие звезды» были в отрезок между двумя и четырьмя часами ночи.
Теги: Донбасс, видео, наблюдение, звездопад, персеиды, соцсети
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