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"Все сотрудники превратились в пепел", - инженер рассказал, как рванул ядерный двигатель ракеты на полигоне в России
В социальных сетях озвучена новая версия взрыва в Архангельской области на ракетном полигоне. Инженер Константин Авраменко на своей странице в социальной сети рассказал, что взрыв произошел во время испытаний модификации ядерного двигателя "РД-0410", пишет Диалог.UA.
По его мнению, Кремль решил реанимировать старую советскую технологию, однако в ходе испытаний произошло непредвиденное. "Как взорвался ядерный двигатель в Архангельске. Очевидно, что испытывали модификацию ядерного двигателя РД-0410. Ибо, ничего иного, в Рашке придумать, разработать за эти 80 лет не смогли. О двигателе можно прочесть тут. Авария произошла потому, что "умники" в погонах решили вывести систему на форсаж. Но, при увеличении мощности реактора, есть некая критическая точка, после которой мощность возрастает не линейно, и даже не по экспоненте, а как 10 в степени N. И, начинается лавинообразное деление, или атомный взрыв. Из-за нарушения подачи охлаждающего водорода с гептаном, и произошел такой взрыв. При этом, из-за многотысячно возросшего уровня радиации, вырубилась электроника системы защиты. В 50-х годах все делалось на радиолампах. Сейчас - на китайских полупроводниках. Радиолампы в десятки тысяч раз устойчивее к радиации, чем микросхемы. Система защиты вырубилась, реактор двигателя взорвался. Естественно, как и любой реактор, этот тоже прореагировал не полностью. Всего на несколько процентов. Но этого вполне хватило, чтобы часть системы улетела в море. Рядом с движком, все сотрудники превратились в пепел. Выжили только находившиеся на достаточном расстоянии или через стены. Гептан и дал те самые отравления, из-за которых, выживших, медики перевозили одевшись в противохимические костюмы. Поскольку гептан - яд, а, при небольшом ядерном взрыве, доза радиации в тысячи раз превышает смертельную, все выжившие - уже трупы, или умрут в первые две недели после взрыва. Мультик не материализовался, Буревестник, пока, может летать только частями", - пишет он.
Теги: Россия, Донбасс, взрыв, полигон
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