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Крупный скандал в Facebook: это коснулось каждого пользователя

14.08.2019 13:00
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Крупный скандал в Facebook: это коснулось каждого пользователя

Компания Facebook признал прослушку голосовых сообщений своих пользователей. Об этом говорится в материале издания Bloomberg, передает "Диалог.UA".

Ранее в Facebook произошли крупные сбои, вызвавшие бурю возмущений у жителей Украины, России и других стран.

Отмечается, что голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации Facebook, прослушивались. При этом в компании подтвердили, что с подобной практикой они закончили.

Отмечается, что делалось это абсолютно законно, ведь пользователи сами поддерживали специальную опцию в приложении Messenger для Facebook. Bloomberg выяснило, что расшифровкой сообщений занимались компании, которые работали с корпорацией на аутсорсе и многие сотрудники таких компаний не понимали, откуда Facebook берет разговоры людей, которые нередко содержали нецензурную лексику.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, скандал, Facebook, социальные сети
 
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