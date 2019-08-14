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В Германии случайно обнаружили надгробие Белоснежки
В немецком городе Бамберг обнаружили надгробие женщины, которая стала историческим прототипом героини знаменитой сказки братьев Гримм "Белоснежка и семь гномов".
Речь о реальной личности, немке по имени Мария-София фон Эрталь. Никто не подозревал о существовании надгробия, пока наследники одного старинного дома не наткнулись на мемориальную плиту – овал из темно-серого мрамора, со звездочками белого цвета. "Благородная героиня христианства – здесь она покоится после победы веры истиной в ожидании Светлого Воскресения", – гласит надпись на плите.
Наведя справки в Сети, жители Бамберга передали свою случайную находку местному музею, а уж там со всей серьезностью привели ее в порядок.
Что известно о прототипе героини сказки? Девушка жила в XVIII веке в замке в городке Лор-ам-Майн. Когда ей исполнилось 18, отец женился повторно. Мария-София была вынуждена уйти в монастырь из-за постоянных ссор с мачехой.
Скончалась Мария-София в 1796 году: ее завещание хранят архивариусы Бамберга, а документ о смерти можно найти в университетской библиотеке Вюрцбурга.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Германия, Белоснежка, надгробие
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