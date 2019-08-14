В Германии случайно обнаружили надгробие Белоснежки

14.08.2019 15:00

В немецком городе Бамберг обнаружили надгробие женщины, которая стала историческим прототипом героини знаменитой сказки братьев Гримм "Белоснежка и семь гномов".

Речь о реальной личности, немке по имени Мария-София фон Эрталь. Никто не подозревал о существовании надгробия, пока наследники одного старинного дома не наткнулись на мемориальную плиту – овал из темно-серого мрамора, со звездочками белого цвета. "Благородная героиня христианства – здесь она покоится после победы веры истиной в ожидании Светлого Воскресения", – гласит надпись на плите.

Наведя справки в Сети, жители Бамберга передали свою случайную находку местному музею, а уж там со всей серьезностью привели ее в порядок.

Что известно о прототипе героини сказки? Девушка жила в XVIII веке в замке в городке Лор-ам-Майн. Когда ей исполнилось 18, отец женился повторно. Мария-София была вынуждена уйти в монастырь из-за постоянных ссор с мачехой.

Скончалась Мария-София в 1796 году: ее завещание хранят архивариусы Бамберга, а документ о смерти можно найти в университетской библиотеке Вюрцбурга.

Источник: http://kr24.com.ua