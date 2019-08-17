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До смерти напуганный Лукашенко готов на крайние меры
Президент Белоруссии подозрительно относится к своему окружению. По мнению эксперта, Александр Лукашенко боится повторить судьбу бывшего лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Белорусский лидер внимательно следит за судьбой экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, пишет Дни.ру
Политика обвиняют в совершении 12 тяжких преступлений, в их числе – убийство, организация массовых беспорядков и захват заложников. Операция по задержанию была одобрена действующим главой страны Сооронбаем Жээнбековым.
Главной проблемой для Александра Лукашенко на данный момент является выбор достойного преемника, который в будущем поможет ему уберечься от уголовного преследования. «Какое-то время назад обозреватели предполагали, что глава государства станет готовить к публичной политической карьере старшего сына Виктора, продвинув в губернаторы или вице-премьеры. Но этого не произошло», – отметил политический обозреватель Александр Класковский.
По его мнению, президент Белоруссии хочет продлить свою власть на максимально возможный срок и для этого перестраивает всю политическую систему. «И на этот наркотик человек, правящий Беларусью уже четверть века, похоже, подсел капитально», – продолжил свою мысль эксперт.
Теги: Донбасс, Беларусь, Лукашенко
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