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«Чтобы не переживали»: в РФ подросток покончил с собой, предварительно убив свою семью

18.08.2019 21:41
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«Чтобы не переживали»: в РФ подросток покончил с собой, предварительно убив свою семью

16-летний житель Ульяновской области (РФ) убил всю свою семью, перед тем как добровольно уйти из жизни. Об это сегодня сообщила Русская служба ВВС, пишет ДонПресс.
По их информации, 18 августа около 11:00 в одном из жилых домов в селе Патрикеево Базарносызганского района были обнаружены тела пяти человек, членов одной семьи — 66-летного мужчины, женщин 42 и 69 лет, а также двоих четырехлетних детей.
Позже вблизи вышки сотовой связи, расположенной поблизости, было выявлено тело 16-летнего подростка, также члена этой семьи. По предварительным выводам следствия, парень убил своих родных, а затем совершил суицид. В местной прокуратуре сообщили, что была обнаружена предсмертная записка. В ней самоубийца указал, что решил уйти из жизни, но хочет «забрать с собой всех членов семьи, чтобы они не переживали».
«Он оставил записку, где написал, что решил не расстраивать родственников, это очень характерно для лиц, страдающих шизофренией. Но говорить точно об этом диагнозе пока нельзя», — сказали в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве отметили, что семья была благополучной. Парень учился на отлично, принимал участие в различных олимпиадах, снимался в интеллектуальном телешоу «Умники и умницы».
По факту массового убийства следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело.



Теги: Россия, Донбасс, семья, суицид, подросток, убиты
 
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