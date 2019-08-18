В Румынии пациент психиатрической больницы убил четверых и ранил еще девять человек

18.08.2019 16:21

Пациент психиатрической больницы в Румынии совершил нападение на больных этого же медучреждения. В результате четыре человека погибли, еще девять получили тяжелые травмы. Об этом сообщает ДонПресс со ссылкой на инспекцию по чрезвычайным ситуациям уезда.

Трагедия произошла в коммуне Сепока, уезда Бузэу. В официальном сообщении сказано:

«По предварительным данным полиции, 38-летний пациент больницы Сепока металлическим предметом убил четырех пациентов. Еще девять человек получили тяжелые травмы и находятся в реанимационном отделении. Виновник трагедии был задержан при попытке бежать из больницы».

Нападавшего доставили в уездное управление полиции, где выясняются все детали происшествия.

Министр здравоохранения Румынии Сорина Пинтя распорядилась направить в больницу сотрудников Контрольной гвардии при Кабинете министров для проведения в медучреждении всех необходимых проверок.