Путин срочно летит во Францию: озвучена главная тема переговоров с Макроном

19.08.2019 15:48

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет официальные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, затронув тему войны на Донбассе.

Сегодня, 19 августа, состоятся переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина, передает "Диалог.UA". Уточняется, что одной из главных тем переговоров будет вопрос урегулирования войны на Донбассе.

Встреча пройдет на юге Франции в летней резиденции главы Французского государства Форт де Брегансон возле села Борм-ле-Мимоза.

Кроме того, анонсировалось, что президенты также обсудят напряженность вокруг ядерной программы Ирана и конфликт в Сирии. Данной встрече предшествует тот факт, что в начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина "повлиять" на поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе, чтобы остановить войну. В частности, президент Украины настаивал на новой встрече в "нормандском формате" - Франция, Германия, Украина и Россия.



Источник: www.dialog.ua