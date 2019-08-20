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«Мы хотим независимость»: Пасечник сделал заявление по будущему ОРЛО

20.08.2019 18:59
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«Мы хотим независимость»: Пасечник сделал заявление по будущему ОРЛО

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «республика» «не просится в Украину».

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.

Так, Пасечник уточнил:

«Вектор нашего движения, вектор, направленный на интеграцию с Российской Федерацией, он неизменен. Никуда в другие направления мы идти не собираемся… В паблике на сегодняшний день очень много говорится о том, что мы просимся в Украину, что мы проводим какие-то акции, все остальное и прочее. Я хочу сказать, что это не так, никто в Украину не просится. Мы ведем речь о том, чтобы признали нашу легитимность».

По словам главаря ОРЛО, власти Украины якобы, должна пойти на «уступки» для «прекращения войны и легитимизации ЛДНР». Пасечник уточнил:

«То есть, в случае необходимости, если Украина желает с нами осуществлять сотрудничество в области экономики, направлении угля, допустим, то мы бы поставляли уголь для их станций. То есть, на договорных условиях, договорных отношениях мы можем работать и с Украиной в том числе. Но в первую очередь мы хотим независимость».



Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, независимость, интеграция, ЛНР, ОРЛО, Пасечник
 
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