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В России скончалась народная артистка Александра Назарова
В России в возрасте 79 лет скончалась народная артистка РФ Александра Назарова. Об этом сообщает пресс-служба Московского драматического театра им. Ермоловой.
В театре отметили:
«Только что пришла горькая весть: не стало удивительной, замечательной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая потеря не только для нашего театра, но и для всего российского искусства».
По словам заместителя художественного руководителя театра Галины Боголюбовой, у Назаровой были проблемы с легкими и она лежала в больнице.
На данный момент дату и место прощания с актрисой не сообщили.
Назарова известна по сериалам «Моя прекрасная няня», «Бригада», «Экипаж», «Ночной дозор», «Ночные сестры», «А если это любовь?», «Выкрутасы».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, артист, актриса, умерший
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