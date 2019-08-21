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В России скончалась народная артистка Александра Назарова

21.08.2019 10:02
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В России скончалась народная артистка Александра Назарова

В России в возрасте 79 лет скончалась народная артистка РФ Александра Назарова. Об этом сообщает пресс-служба Московского драматического театра им. Ермоловой.

В театре отметили:

«Только что пришла горькая весть: не стало удивительной, замечательной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая потеря не только для нашего театра, но и для всего российского искусства».

По словам заместителя художественного руководителя театра Галины Боголюбовой, у Назаровой были проблемы с легкими и она лежала в больнице.

На данный момент дату и место прощания с актрисой не сообщили.

Назарова известна по сериалам «Моя прекрасная няня», «Бригада», «Экипаж», «Ночной дозор», «Ночные сестры», «А если это любовь?», «Выкрутасы».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, артист, актриса, умерший
 
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