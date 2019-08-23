Последние новости раздела
- Королева Елизавета ІІ остановила работу британского парламента20:02
- Кремль сделал заявление после освобождения Вышинского 18:16
- Волкер рассказал, при каких условиях Россия может вернуться в G715:20
- Встреча Путина с Зеленским: Песков сделал заявление о формате переговоров14:30
- Российский адвокат заявил о переносе обмене пленными13:30
- Обмен Вышинского на Сенцова: суд принял решение, которое поразило всех13:15
- «Нужна результативность»: у Путина не против встречи в «нормандском формате»11:30
- Полная оккупация Украины: у Путина ошарашили наглым заявлением, детали10:45
- Колонна российской техники зашла на территорию Украины: что происходит? ВИДЕО07:47
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
Из Луганска в неизвестном направлении вывозят танки
23.08.2019 21:30
В неподконтрольный Украине Луганск прибыла делегация из РФ во главе с советником президента России Владиславом Сурковым.
Об этом на своей старнице в соцсети сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает donpress.
Офицер ВСУ отметил, что представители РФ прибыли в Луганск 22 августа и поселились в гостинице «Дружба». По словам Штефана, в одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и их вывоз в неизвестном направлении. В своей публикации он пишет:
«Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь? РФ решила „слить“ Донбасс? Или… Посмотрим».
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, трейлер, делегация, вооружение, танки, ВСУ, Сурков
Читайте также:
- Боевики напуганы танковым прорывом ВСУ на Донбассе: волонтер Доник сообщил об экстренных мерах "ЛНР"
- Террористы атаковали украинских бойцов на Донбассе и сами понесли потери: подробности
- Оккупант что-то прячет: под Горловку боевики стянули вооружение для ликвидации беспилотников
- ОБСЕ нашла на передовой опасную установку армии России: у ВСУ ее никогда не было
- Боевики «ЛДНР» размещают тяжелое вооружение вблизи от жилых домов
- Из России боевикам Донбасса передали 10 «Градов» и 20 танков
- Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО22:10
- На Донбассе из-за обстрелов закрыли 10 школ18:32
- Пограничники обнаружили тайник с оружием недалеко от линии разграничения на Донбассе17:49
- Из-за обострения конфликта на Донбассе закрыли КПВВ «Майорское»16:48
- В центре Донецка появилась «площадь Захарченко»15:00
- Эскалация конфликта на Донбассе: ВСУ понесли очередные потери11:03
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
- Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»19:08
- Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ» 18:52
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО18:12
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО22:10
- НАБУ заявилось с обыском к руководителю лесхоза на Харьковщине21:20
- После трагедии в Дрогобыче Зеленский анонсировал аудит всех жилых домов20:42
- «Невозможно открыть окна»: в Крыму произошло новое ЧП, власти молчат20:20
- Королева Елизавета ІІ остановила работу британского парламента20:02
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев19:17
- В Киеве началось закрытое совещание Зеленского с фракцией «Слуга народа»19:00
- Сезон Девы: как изменится ваша жизнь18:45
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
- Врач рассказал, кому стоит отказаться от завтрака07:10
- Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»22:39
- Украина - страна украинофобов22:18
- "Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности21:46
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших
- Армия России стягивает в Крым солдат и военную технику: что происходит
- В Беларуси готовятся "снять" Лукашенко: СМИ назвали имя нового президента
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев