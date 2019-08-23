Из Луганска в неизвестном направлении вывозят танки

23.08.2019 21:30

В неподконтрольный Украине Луганск прибыла делегация из РФ во главе с советником президента России Владиславом Сурковым.

Об этом на своей старнице в соцсети сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает donpress.

Офицер ВСУ отметил, что представители РФ прибыли в Луганск 22 августа и поселились в гостинице «Дружба». По словам Штефана, в одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и их вывоз в неизвестном направлении. В своей публикации он пишет:

«Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь? РФ решила „слить“ Донбасс? Или… Посмотрим».