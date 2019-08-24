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Путин опять выбрал "жертву" - астролог Росс предупредил о страшной опасности: Кремль готовит захват новой страны

24.08.2019 07:29
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Путин опять выбрал "жертву" - астролог Росс предупредил о страшной опасности: Кремль готовит захват новой страны

Аппетиты Путина в отношении чужих территорий будут расти, а все потому, что хозяин Кремля считает все своей собственностью. Такое мнению в интервью "Главреду" высказал астролог Влад Росс.

Предсказатель отметил, что Путин упростил процедуру выдачи российского гражданства всем украинцам. И сделал это потому, что считает Украину областью РФ, сообщает "Диалог.UA".

"В Украине "хозяин Кремля" действует по той же схеме, что и в других регионах, которые расшатывал: такая же раздача российских паспортов была в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии", - сказал он. По его словам, раздавая украинцам российские паспорта, Путин пытается доказать, что украинцы и россияне – один народ. "Для него не существует Украины как отдельного независимого государства. В его понимании Украина – это область Российской Федерации. Краснодарский край и "Украинский край" для него – одно и то же. В его сознании Украины не существует. Путин убежден, что это его территория, где он волен распоряжаться так же, как и у себя в Сибири, на Урале, Камчатке и т. д.", - объяснил Росс. Звезды говорят, что следующей



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, гражданство, паспорт, территория, астрологический прогноз
 
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