"Смертельно больной" Михалков посетил оккупированный Крым. ВИДЕО

24.08.2019 15:31

Поклонник деятельности лидера РФ Владимира Путина, режиссер Никита Михалков прибыл на фестиваль в аннесированный Крым, имея крайне болезненный вид.

Российский кинорежиссер Никита Михалков, который яростно поддерживает агрессивную политику президента РФ Владимира Путина, приехал в оккупированный Крым, передает "Диалог.UA".

Видео со "смертельно больным" Михалковым на костылях было опубликовано в Сети.

Есть информация, что одиозный режиссер сломал ногу, но как именно не уточняется. В ходе общения с журналистами в Крыму Михалков рассказал, что проблема не только в травмированной ноге, но и в инфекции. "Меняли бедренный сустав и занесли ее. После этого было семь операций и 39 часов наркоза", - объявил Михалков. Более того, фанат Путина признался, что врачи были против его поездки в аннексированный Крым на фестиваль творческих сообществ "Таврида — АРТ", но он нарушил запрет.