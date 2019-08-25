Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

«Если все растает, климат в Европе станет необитаемым»: геофизик сделал неутешительный прогноз из-за глобального потепления

25.08.2019 21:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Если все растает, климат в Европе станет необитаемым»: геофизик сделал неутешительный прогноз из-за глобального потепления

Геофизик Сергей Зимов рассказал о своих наблюдениях относительно глобального потепления и смены климата, озвучив неутешительный прогноз, передает replyua.net. По его словам, потепление приводит к тому, что тает сибирская вечная мерзлота, из-за этого выделяется большое количество углекислого газа. В то же время немецкий телеканал рассказал об эксперименте Зимова, который он проводит с сыном в Арктике, и назвал этот эксперимент важным для будущего всего мира.

«Эти микробы спали почти 50 тыс. лет. Теперь они просыпаются. Я практически слышу, как они дышат. И они пахнут. Организмы тут же начинают питаться. В процессе они превращают углерод в углекислый газ. В нашем регионе ее (вечной мерзлоты) так много, что, если все растает, климат в Европе станет необитаемым», – отметил Зимов. Кроме этого сообщается, что геофизик уже 20 лет воссоздает условия ледникового периода на территории размером приблизительно с Лихтенштейн. С сыном он срубил здесь все деревья, посадил доисторические травы, развел стада яков, бизонов и зубров. Все эти животные должны замедлить глобальное потепление. «В декабре здесь лежит толстый слой снега. Он изолирует почву от холода. В поисках травы лошади копаются в снегу и притаптывают его. Поэтому вечная мерзлота зимой лучше промерзает. А это в свою очередь защищает ее от таяния в летний период», – рассказал Зимов.



Теги: Донбасс, Европа, эксперимент, Арктика
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх