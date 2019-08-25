«Если все растает, климат в Европе станет необитаемым»: геофизик сделал неутешительный прогноз из-за глобального потепления

25.08.2019 21:20

Геофизик Сергей Зимов рассказал о своих наблюдениях относительно глобального потепления и смены климата, озвучив неутешительный прогноз, передает replyua.net. По его словам, потепление приводит к тому, что тает сибирская вечная мерзлота, из-за этого выделяется большое количество углекислого газа. В то же время немецкий телеканал рассказал об эксперименте Зимова, который он проводит с сыном в Арктике, и назвал этот эксперимент важным для будущего всего мира.



«Эти микробы спали почти 50 тыс. лет. Теперь они просыпаются. Я практически слышу, как они дышат. И они пахнут. Организмы тут же начинают питаться. В процессе они превращают углерод в углекислый газ. В нашем регионе ее (вечной мерзлоты) так много, что, если все растает, климат в Европе станет необитаемым», – отметил Зимов. Кроме этого сообщается, что геофизик уже 20 лет воссоздает условия ледникового периода на территории размером приблизительно с Лихтенштейн. С сыном он срубил здесь все деревья, посадил доисторические травы, развел стада яков, бизонов и зубров. Все эти животные должны замедлить глобальное потепление. «В декабре здесь лежит толстый слой снега. Он изолирует почву от холода. В поисках травы лошади копаются в снегу и притаптывают его. Поэтому вечная мерзлота зимой лучше промерзает. А это в свою очередь защищает ее от таяния в летний период», – рассказал Зимов.