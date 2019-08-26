Европейское космическое агентство приняло решение спасти планету. Астероид Дидимос, который угрожает Земле, планируют сбить с курса с помощью ракеты, которая пойдет на таран.

Брайан Мэй, британский астрофизик, рассказал о том, что данная задача достаточно сложная. Попасть в самый центр астероида, размер которого составляет примерно 160 метров – практически нереально, особенно если учесть тот факт, что расстояние к нему достигает миллионов километров. Дидимос – это камень, который своими размерами напоминает гору. Вокруг него крутится еще один астероид чуть поменьше – размерами с египетскую пирамиду.

Миссия запланирована на 2021 год. Ученые собираются запустить ракету, которая врежется в астероид на скорости около шести километров в секунду. Специалисты рассчитывают на то, что таким образом получится хотя бы немного изменить его траекторию полета.

Если не получится изменить курс полета астероида, то он врежется в Землю примерно в 2027 году. Но ученые надеются на то, что технического прогресса и знаний хватит, чтобы решить данную проблему.