«Ядерная гибель»: В Литве не исключают серьезную катастрофу

Глава партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис заявил, что стране якобы грозит «ядерная гибель» из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, пишет «Sputnik Литва».

По мнению политика, Белоруссию и Россию «не волнует безопасность электростанции».

По его словам, запуск объекта станет «гибелью» Литвы.

«Грядущая ядерная, демографическая катастрофа и катастрофа глобального потепления могут перевернуть все, как рука Божья, в неожиданном направлении», — добавил Ландсбергис.