"Ясно дала понять!" Меркель назвала условие возвращения России в G7

26.08.2019 09:00

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для возвращения Россиик G8 нужен прогресс в минском процессе по Донбассу.



Об этом она сказала на пресс-конференции на полях саммита стран "Большой семерки", добавив, что на встрече стороны обсуждали тему России и Украины, передает РИА ФАН.



"Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации минского процесса, чтобы вновь начать разговор о привлечении России к формату G7. Это мнение было поддержано другими", – подчеркнула канцлер.



Источник: antikor.com.ua