Первая встреча Путина и Зеленского: Меркель рассказала, когда и где состоится историческое событие

26.08.2019 09:47

Берлин и Париж планирует осуществить проведение саммита в нормандском формате по вопросу Украины в столице Франции.

Мероприятие должно состояться в ближайшее время, о чем сегодня заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Заявление прозвучало на пресс-конференции во время саммита "большой семерки".

При этом Меркель анонсировала планы по встрече российского и украинского президентов. "Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим очень скоро сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, хотим саммит с российским и украинским президентами.

Мы давно говорили о том, что, поскольку предыдущая встреча проходила в Берлине, то эта пройдет в Париже", – добавила она.

Меркель подчеркнула, что политики прилагают усилия для организации встречи в ближайшее время. Журналисты напоминают, что между Зеленским и Путиным ранее состоялось несколько телефонных разговоров, однако лично президенты не встречались еще ни разу.



Источник: www.dialog.ua