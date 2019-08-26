В Беларуси готовятся "снять" Лукашенко: СМИ назвали имя нового президента

26.08.2019 20:00

При Александре Лукашенко в Белоруссии начало расти влияние западных фондов и националистов, и эксперты уверены, что следующим президентом страны станет человек, который будет нацелен на сотрудничество с США и Европой. Об этом говорится в материале Телеграм-канала "Бульба престолов".

Эксперты отметили, что совсем скоро в Беларуси повторится украинский сценарий, поскольку Минск налаживает контакты с западными спецслужбами. По мнению экспертов, Беларусь готовится к сотрудничеству и развороту на Запад.

После Александра Лукашенко президентский пост может занять министр иностранных дел республики Владимир Макей, имеющий в экспертной среде репутацию западника. Кроме того, отмечается, что Макей может использовать сценарий для отстранения Лукашенко от власти.

У министра уровень одобрения сейчас достигает 21%, при этом рейтинг Лукашенко ниже и продолжает снижаться.

"Макей, в случае получения поста премьера и шоковой терапии им. Лукашенко, при желании скинет, по моему мнению, последнего с трона без особых проблем. 21% рейтинга Макея в основном концентрируются в Минске. А контроль столицы, даже «ментальный» — фактическая гарантия победы в политических пертурбациях.

Макей - президент, скорее всего, сможет получить поддержку на Западе, чего не сказать про Лукашенко", - пишет Телеграм-канал. Также эксперты добавили, что Москва должна добиваться ухода Лукашенко, поскольку отсрочки, которые Россия дает белорусскому президенту, дают возможность западным фондам наращивать свое влияние в этой стране.



Источник: www.dialog.ua