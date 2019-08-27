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Путину сменили фамилию: Песков назвал причину
В архивной выписке из Росреестра на бывшую квартиру Путиных в Санкт-Петербурге вместо фамилии хозяина Кремля Владимира Путинапоявилось имя несуществующего Игоря Петровича Сергеева-Градского.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это "конспирацией", передает glavred.
По словам Пескова, он не обладает точной информацией, но у него есть своя версия происходящего.
"...это могло быть связано с тем, что Владимир Путин является объектом государственной охраны, самым охраняемым человеком в нашей стране. Возможно, это связано с правилами обеспечения безопасности, но в данном случае я предполагаю вслух. Точной информации не имею", - сказал Песков Собеседнику.
Конспирация вышла весьма неуклюжая, констатируют в издании. Сообщается, что к бывшему месту жительства Путиных водят экскурсии туристов. Кроме того, Путин в этой квартире не живет уже около 20 лет.
Тем временем Эхо Москвы объявило творческий конкурс на тему сказочного Сергеева-Градского.
От читателей в редакцию пришли десятки песен, стихов и частушек:
"Лето было на исходе, / отцветали лилии, / И у нас теперь по моде всем менять фамилии... / А заведует Кремлем, / реже ночью, чаще днем, / Словно Гамлет Датский, наш Сергеев-Градский".
"Я был когда-то странным владельцем безымянным, / Которого в реестре никто не находил. / А стал Сергеев-Градским, не папой и не гадским, / Я просто чудо всем вам подарил".
Теги: Россия, Донбасс, Путин, безопасность, Санкт-Петербург, фамилия, изменение, охрана , Песков
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