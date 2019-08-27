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Трамп нашел виновного в оккупации Крыма
27.08.2019 12:00
Президент США Дональд Трамп заявил, что извинился бы и признал свою ошибку, если б оккупация Крыма случилась при его правлении. Об этом он сказал во время общения с журналистами на саммите G7 в Биаррице, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Если бы это (оккупация Крыма – ред.) случилось во время моего правления, я б сказал: "Извините, друзья, я допустил ошибку", - сообщил политик.
По словам Трампа, его предшественник на посту президента США Барак Обама имел все шансы предотвратить оккупацию, однако так и не сделал этого.
"Путин перехитрил Обаму. Это было нехорошо. Это (оккупацию Крыма – ред.) можно было бы остановить, однако президент Обама не смог этого сделать. Это очень плохо", - подчеркнул Трамп.
Теги: Путин, Крым, Дональд Трамп, оккупация
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