Трамп нашел виновного в оккупации Крыма

27.08.2019 12:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что извинился бы и признал свою ошибку, если б оккупация Крыма случилась при его правлении. Об этом он сказал во время общения с журналистами на саммите G7 в Биаррице, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Если бы это (оккупация Крыма – ред.) случилось во время моего правления, я б сказал: "Извините, друзья, я допустил ошибку", - сообщил политик.

По словам Трампа, его предшественник на посту президента США Барак Обама имел все шансы предотвратить оккупацию, однако так и не сделал этого.

"Путин перехитрил Обаму. Это было нехорошо. Это (оккупацию Крыма – ред.) можно было бы остановить, однако президент Обама не смог этого сделать. Это очень плохо", - подчеркнул Трамп.