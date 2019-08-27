В ООН заявили о чрезвычайной ситуации с климатом - деталь громкого призыва к странам G7

27.08.2019 12:31

В ООН считают, что климатическая ситуация в мире является чрезвычайной.

Об этом на саммите G7 сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает "Диалог.UA".

Ранее ученые Центра экологических наук при Университете Мэриленд и Университете штата Северная Каролина (США) выяснили, что в течение жизни современного поколения погодные условия на территории Северной Америки серьезно изменятся. По его словам, в мире наблюдается чрезвычайная проблема с климатическими условиями. Он заверил, что с 2015 года температура на планете неуклонно растет, при этом падений в каких-то регионах не наблюдается. Согласно данным Всемирной метеорологической организации уровень загазованности атмосферы достиг пика в истории человечества. Он обвинил страны в невыполнении Парижского климатического соглашения и призвал страны бороться с климатическими угрозами. Гуттериш уверяет, что в скором времени можно ожидать таяния ледников с учащенной скоростью, а также увеличения лесных пожаров.