Королева Елизавета ІІ остановила работу британского парламента

28.08.2019 20:02

Королева Великобритании Елизавета ІІ сегодня одобрила приостановку работы парламента на период с 9−12 сентября до 14 октября. Об этом сообщает Reuters.

Своими действиями она поддержала идею новоназначенного премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Напомним, 14 октября Королева должна выступить с тронной речью, которая откроет новую сессию парламента.

Отмечается, что такое решение означает, что у британских депутатов ограничено время на то, чтобы остановить возможный «жесткий» Brexit — без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Источник: https://donpress.com