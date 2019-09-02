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«Норвежская Ванга» напророчила будущее: из-за чего воцарится хаос и наступит Третья мировая
Одна из самых знаменитых пророчиц, которую называют «норвежской Вангой», напророчила непростые для мира времена
Так называемая «норвежская Ванга» озвучила весьма тревожное пророчество о том, когда начнется Третья мировая война. Также ясновидящая назвала условия для начала ужасного действия.
Эта женщина известна благодаря своим верным предсказаниям о грядущих катаклизмах.
Специалисты обратили внимание на заявления о Третьей мировой войне от Гунхильды Смелхус, которую уже прозвали «норвежской Вангой», так как ее пророчества довольно часто совпадают с мировыми событиями.
Ясновидящая отметила, что необходимо несколько условий, чтобы появился глобальный мировой конфликт. При этом виной не будет политическая игра ведущих стран, а все случится из-за смены человеческих ценностей.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, предсказание
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