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Папа Римский застрял в лифте по пути на проповедь

02.09.2019 13:30
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Папа Римский застрял в лифте по пути на проповедь

Папа Римский Франциск опоздал на свою проповедь на площади Святого Петра в воскресенье, объяснив, что он застрял в лифте в Ватикане на 25 минут и был освобожден пожарными, сообщает УНН.
"Прошу прощения", - сказал он, начав выступление с опозданием примерно на 10 минут. Затем он объяснил, что в Ватикане появилась проблема с электропитанием и он застрял в лифте, пока не был освобожден пожарными.
"Аплодисменты пожарным", - сказал он собравшимся.



Теги: Ватикан, Папа римский, лифт
 
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