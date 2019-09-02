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Путину осталось недолго: стало известно о беде, неутешительный прогноз
Известный астролог Тамара Глоба рассказала о новой беде российского президента Владимира Путина
По ее словам, глава Кремля скоро уйдет, а после этого в РФ изменится лишь время, а жизнь, скорее всего, «останется нелегкой, люди по-прежнему будут патриотами, несмотря на отсутствие к тому веских причин», пишет одно из РосСМИ.
Она также спрогнозировала, кто может сменить Путина в Кремле.
«Президентом после Путина станет не Медведев – не потому что он этого не достоин, а потому что Путин и Медведев – это все-таки одна команда, и уже сейчас очевидно, что люди хотят перемен, а команда, которая у власти, слишком для этих перемен консервативна», — заявила астролог.
Ранее астролог Влад Росс говорил, что в ближайшие 7 лет Россию ждет потеря территорий, в том числе, возможно, и аннексированного Крыма, революции, бунты, потеря авторитета на международной арене, существенное усиление санкций, развал федерации и низвержение президента Путина.
«С 2020 года я вижу предпосылки для развития какой-то непредвиденной ситуации, возможно, революции. У Путина может возникнуть желание сделать с Казахстаном то же самое, что с Украиной, воспользовавшись тем, что в северном Казахстане проживает много русскоязычных», — говорил Росс.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, Путин, прогноз
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