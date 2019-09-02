Путину осталось недолго: стало известно о беде, неутешительный прогноз

02.09.2019 12:40

Известный астролог Тамара Глоба рассказала о новой беде российского президента Владимира Путина

По ее словам, глава Кремля скоро уйдет, а после этого в РФ изменится лишь время, а жизнь, скорее всего, «останется нелегкой, люди по-прежнему будут патриотами, несмотря на отсутствие к тому веских причин», пишет одно из РосСМИ.

Она также спрогнозировала, кто может сменить Путина в Кремле.

«Президентом после Путина станет не Медведев – не потому что он этого не достоин, а потому что Путин и Медведев – это все-таки одна команда, и уже сейчас очевидно, что люди хотят перемен, а команда, которая у власти, слишком для этих перемен консервативна», — заявила астролог.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что в ближайшие 7 лет Россию ждет потеря территорий, в том числе, возможно, и аннексированного Крыма, революции, бунты, потеря авторитета на международной арене, существенное усиление санкций, развал федерации и низвержение президента Путина.

«С 2020 года я вижу предпосылки для развития какой-то непредвиденной ситуации, возможно, революции. У Путина может возникнуть желание сделать с Казахстаном то же самое, что с Украиной, воспользовавшись тем, что в северном Казахстане проживает много русскоязычных», — говорил Росс.

Источник: https://politeka.net