«Скрепы треснули». От Поклонской сбежал муж: подробности скандала

02.09.2019 18:10

Бывший «прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская, в августе 2018 года вышедшая замуж за руководившего в то время аппаратом уполномоченного по правам человека РФ Ивана Соловьева, вновь одна — ее второй брак распался, пишут Факты.

Российские массмедиа сообщают, что на развод подал Соловьев. Не вдаваясь в особые подробности, он сказал, что двоим красивым и умным лидерам сложно ужиться вместе. Так, в комментарии РИА «Новости» он сказал, что его поступок позволит Поклонской «расставить приоритеты» в жизни. «Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях», — заявил он, посетовав на реалии семейной и политической жизни, где на передний план выходят «карьеризм, артистизм, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя».

Журналист Денис Казанский высказался по данному событию более кратко и емко.

Как сообщают РосСМИ, Поклонская отреагировала резко на сообщения о разводе. В интервью Telegram-каналу "Подъем" девушка заявила, что не собирается публично обсуждать детали своего расставания с мужем.

"Вот пусть супруг и комментирует дальше. Я эту тему не обсуждаю", – отрезала Наталья.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы РФ, бывший "прокурор" в аннексированном Крыму Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский и исцелил ее от болезни. Соответсвующее видеопризнание появилось на YouTube-канале пропутинского движения "Царский мост".

По словам Поклонской, у нее были осложнения после операции, которые удалось устранить молитвой.

"Конечно, любой человек бы, наверное, переживал, потому что это и боли, и страх. Непонятно, чем закончится болезнь. Так вот, я однажды, помолившись нашему святителю Луке перед сном, положила рядом книгу с его изображением и легла спать, уснула. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком на кровать и говорит: "Не бойся, это я, я пришел, я тебя полечу". И он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мне мазь. У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все прошло", — сказала Поклонская.

Источник: https://from-ua.com