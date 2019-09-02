- Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти21:15
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое21:00
- Мир замер в ожидании, Путин внезапно заговорил об уходе: теперь все может измениться20:42
- "Скоро финал": Путин рассказал чем закончится противостояние Украины и России19:05
- Путин прокомментировал освобождение Цемаха 18:49
- В Сеть утекли данные более чем 400 миллионов пользователей «Фейсбука»10:45
- "Ловушка захлопнется", - Портников рассказал, в какой "капкан" попали украинцы с решением Зеленского19:03
- Пушилин переживает за свою шкуру - в "ДНР" неожиданно прибыл спецназ из России18:02
- Соловьев пообещал Украине проблему похуже Донбасса: пропагандист рассказал, что вскоре произойдет16:21
- Экстренно: Трамп на весь мир высказался о Зеленском14:34
«Скрепы треснули». От Поклонской сбежал муж: подробности скандала
Бывший «прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская, в августе 2018 года вышедшая замуж за руководившего в то время аппаратом уполномоченного по правам человека РФ Ивана Соловьева, вновь одна — ее второй брак распался, пишут Факты.
Российские массмедиа сообщают, что на развод подал Соловьев. Не вдаваясь в особые подробности, он сказал, что двоим красивым и умным лидерам сложно ужиться вместе. Так, в комментарии РИА «Новости» он сказал, что его поступок позволит Поклонской «расставить приоритеты» в жизни. «Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях», — заявил он, посетовав на реалии семейной и политической жизни, где на передний план выходят «карьеризм, артистизм, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя».
Журналист Денис Казанский высказался по данному событию более кратко и емко.
Как сообщают РосСМИ, Поклонская отреагировала резко на сообщения о разводе. В интервью Telegram-каналу "Подъем" девушка заявила, что не собирается публично обсуждать детали своего расставания с мужем.
"Вот пусть супруг и комментирует дальше. Я эту тему не обсуждаю", – отрезала Наталья.
Как сообщалось ранее, депутат Госдумы РФ, бывший "прокурор" в аннексированном Крыму Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский и исцелил ее от болезни. Соответсвующее видеопризнание появилось на YouTube-канале пропутинского движения "Царский мост".
По словам Поклонской, у нее были осложнения после операции, которые удалось устранить молитвой.
"Конечно, любой человек бы, наверное, переживал, потому что это и боли, и страх. Непонятно, чем закончится болезнь. Так вот, я однажды, помолившись нашему святителю Луке перед сном, положила рядом книгу с его изображением и легла спать, уснула. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком на кровать и говорит: "Не бойся, это я, я пришел, я тебя полечу". И он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мне мазь. У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все прошло", — сказала Поклонская.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, скандал, развод, Наталья Поклонская
- Дончан избавят от ловушки "Западного" автовокзала
- Прохор Шаляпин занялся афёрами за спиной супруги-миллионерши
- Власти утверждают, что автовокзал "Западный" начал нормально работать
- Российский писатель облил водой ведущую в прямом эфире (видео)
- В ближайшие шесть лет развестись в Украине будет не так-то просто
- Президент Южной Кореи готова уйти в отставку
- В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети08:29
- Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков07:51
- "Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка07:30
- Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике20:00
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку19:20
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- В «ДНР»: Пушилин заявил о курсе на «государство» в составе России14:20
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку 14:00
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети08:29
- Гороскоп на 6 сентября: Близнецов ждут испытания, а Львам стоит навести красоту08:12
- Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков07:51
- "Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка07:30
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего21:42
- Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти21:15
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое21:00
- Мир замер в ожидании, Путин внезапно заговорил об уходе: теперь все может измениться20:42
- Путин готовится убрать Медведева? Громкий конфликт в российской власти обострился до предела20:21
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости17:00
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО