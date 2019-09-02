В Соединенных Штатах из-за урагана эвакуировать 830 тысяч жителей

02.09.2019 10:15

В Южной Каролине (США) из-за урагана «Дориан», который приближается к берегам штата, планируют эвакуировать 830 тысяч жителей.

Об этом со ссылкой на заявление властей штата, сообщает DW.

Сообщается, что режим ЧС уже объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.

По словам специалистов, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды.

Источник: https://donpress.com