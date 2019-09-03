Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Крыму серьезно ухудшилась экологическая ситуация: крымчане жалуются на ухудшение здоровья

03.09.2019 14:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Крыму серьезно ухудшилась экологическая ситуация: крымчане жалуются на ухудшение здоровья

В оккупированном Крыму экологическая ситуация достигла критической отметки.

Об этом сообщают местные жители в соцсети, которые жалуются на ухудшение самочувствия, передает donpress.

Так, на своей странице в LIVEJOURNAL блогер «Злой Одессит» отмечает, что Крым потихоньку превращается радиоактивную пустыню — на предприятие «Крымский Титан» в оккупированный Армянск были доставлены сирийские фосфаты для переработки.

Данные об экологической катастрофе подтвердило издание Financial Times в статье под названием «Москва собирает свои военные трофеи в Сирии». Недавно РФ получил доступ к сырью фосфатов Сирии, поэтому корабли с ядовитым грузом постоянно прибывают порты Крыма.

Известно, что при переработке фосфатов вырабатываются радиоактивные вещества — количество урана в количестве 300 г на метрическую тонну — это превышенные показатели, при длительном контакте с дыхательными путями человека вызывают непоправимые последствия.

Последний месяц жители аннексированного полуострова начали жаловаться на тяжело дыхание, першение в горле, плохое самочувствие.



Теги: Донбасс, Крым, катастрофа, экология, радиоактивные отходы, соцсети, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх