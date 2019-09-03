- Лукашенко похвастался тайным подарком от Илона Маска: подробности10:42
- Наследница Ванги Каедэ Убер дала страшный прогноз России и рассказала, что ждет Украину08:50
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает07:30
- Задний ход от Путина: Умеров пояснил, почему нет обмена пленными между Украиной и Россией21:10
- СБУ: На границе с Крымом ФСБ РФ вербует украинцев20:53
- Лукашенко закрыл границу с Украиной: "Вынуждены закрыть наглухо"19:40
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- Лукашенко прокомментировал продолжение военного конфликта в Донбассе17:52
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- Иностранцы смогут покупать украинскую землю: премьер-министр озвучил условие16:31
В Крыму серьезно ухудшилась экологическая ситуация: крымчане жалуются на ухудшение здоровья
В оккупированном Крыму экологическая ситуация достигла критической отметки.
Об этом сообщают местные жители в соцсети, которые жалуются на ухудшение самочувствия, передает donpress.
Так, на своей странице в LIVEJOURNAL блогер «Злой Одессит» отмечает, что Крым потихоньку превращается радиоактивную пустыню — на предприятие «Крымский Титан» в оккупированный Армянск были доставлены сирийские фосфаты для переработки.
Данные об экологической катастрофе подтвердило издание Financial Times в статье под названием «Москва собирает свои военные трофеи в Сирии». Недавно РФ получил доступ к сырью фосфатов Сирии, поэтому корабли с ядовитым грузом постоянно прибывают порты Крыма.
Известно, что при переработке фосфатов вырабатываются радиоактивные вещества — количество урана в количестве 300 г на метрическую тонну — это превышенные показатели, при длительном контакте с дыхательными путями человека вызывают непоправимые последствия.
Последний месяц жители аннексированного полуострова начали жаловаться на тяжело дыхание, першение в горле, плохое самочувствие.
Теги: Донбасс, Крым, катастрофа, экология, радиоактивные отходы, соцсети, РФ
- Экологи бьют тревогу: «Донбасс придется отселять»
- Число выехавших из-за химатаки в Крыму резко возросло
- Экологическая катастрофа в Армянске не ликвидирована — соцсети
- «Ихтамнеты своих вывезли давно»: в сети разгорелся новый скандал вокруг эко-ситуации в Армянске
- Крым на грани экологической катастрофы: местные жители бьют тревогу
- Представители «администрации» Крыма заявили о полной остановке «Крымского титана»
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены09:22
- «Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО08:31
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе19:51
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- Индекс борща: На сколько в Украине подорожали продукты для известного блюда11:39
- Телешоу «Рассмеши комика» меняет формат11:30
- Виновницу кровавого ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию11:15
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Лукашенко похвастался тайным подарком от Илона Маска: подробности10:42
- «Слуги» Зеленского сделали еще один шаг к осуществлению мечты миллионов украинцев10:22
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- LG начала продажи двухметровых телевизоров10:00
- Наконец-то нагрянула осень: свежий прогноз погоды09:40
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу
- Москаль сделал громкое признание о переговорах с "ЛНР": "Теперь этого человека в живых нет"