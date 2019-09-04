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Лукашенко похвастался тайным подарком от Илона Маска: подробности

04.09.2019 10:42
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Лукашенко похвастался тайным подарком от Илона Маска: подробности

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со школьниками в Минске похвастался подарком от генерального директора компании Tesla Илона Маска.

Об этом сообщают беларуские СМИ, передает apostrophe.

"У меня есть электрическая машина - Tesla. Я иногда ее тестирую - Маск подарил. И есть у меня еще электромотоцикл, который Минский завод уже выпускает", - сказал Лукашенко.
Отмечается, что ранее не было известно о каких-либо встречах беларуского лидера и американского бизнесмена. Кроме того, Лукашенко так и не уточнил, какая именно у него модель электромобиля.
На новость бурно отреагировали в сети.



Теги: Донбасс, Беларусь, Минск, СМИ, подарок, автомобиль, школьники, Лукашенко, соцсети, Илон Маск
 
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