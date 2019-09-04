Лукашенко похвастался тайным подарком от Илона Маска: подробности

04.09.2019 10:42

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со школьниками в Минске похвастался подарком от генерального директора компании Tesla Илона Маска.

Об этом сообщают беларуские СМИ, передает apostrophe.

"У меня есть электрическая машина - Tesla. Я иногда ее тестирую - Маск подарил. И есть у меня еще электромотоцикл, который Минский завод уже выпускает", - сказал Лукашенко.

Отмечается, что ранее не было известно о каких-либо встречах беларуского лидера и американского бизнесмена. Кроме того, Лукашенко так и не уточнил, какая именно у него модель электромобиля.

На новость бурно отреагировали в сети.