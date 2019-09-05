Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое

05.09.2019 21:00

Легенду советского кино Валентина Гафта парализовало после инсульта. На данный момент состояние актера остается тяжелым.

Сейчас Валентин Гафт проходит реабилитацию в одной из ведомственных клиник после того, что у него произошел инсульт. Кроме этого, у артиста возникли проблемы в ходе реабилитации и ему нужна была консультация главного уролога.

"Возможно, ему будет нужна хирургическая процедура", – отметили медики.

Отметим, что в начале августа Валентин Гафт перенес инсульт. Журналисты отмечали, что Гафт попал в реанимацию столичной клиники. Причиной обращения стало резкое ухудшение здоровья’я, 83-летнего народного артиста привезли в больницу самостоятельно. Однако состояние Валентина Гафта вызвал серьезные опасения, поэтому сначала его госпитализировали в реанимацию.

Валентин Гафт — актер советского и российского театра и кино, народный артист РСФСР, звезда театра "Современник". Всероссийскую любовь завоевал после съемок в фильмах Эльдара Рязанова. Также артист известен как автор колких эпиграмм. Стихотворные строки он чаще всего посвящает друзьям и коллегам. Валентин Иосифович отличается ироничным отношением к своему таланту, всегда вспоминая тех мастеров русской театральной школы, с которыми ему приходилось работать.

В 1979 году на экраны вышла комедия Рязанова "Гараж". В этом фильме Гафт сыграл председателя гаражно-строительного кооператива Сидоркина, чьи фразы вскоре становятся афоризмами. В следующем году выходит рязановский водевиль "О бедном гусаре замолвите слово", где Валентин Иосифович играет полковника Покровского.

Источник: https://from-ua.com