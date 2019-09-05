Мир замер в ожидании, Путин внезапно заговорил об уходе: теперь все может измениться

05.09.2019 20:42

Президент РФ Владимир Путин неожиданно заговорил о том, сколько он еще планирует оставаться у власти

5 сентября хозяин Кремля встретился с премьер-министром Малайзии Мохатхиром Мохамадом. Путин похвалил 94-летнего политика за приезд в Россию и назвал его авторитетом в исламском мире. Позже возраст малазийского премьера стал поводом для весьма неоднозначной шутки президента РФ.

Так, российский журналист Сергей Брилев поинтересовался у Мохамада о предельном возрасте пребывания в политике.

«На данный момент мы подняли эту возрастную планку до 95 лет», — ответил 94-летний премьер, вызвав волну смеха в зале.

Затем Брилев поинтересовался у Путина, что он думает по данному поводу.

«Я пока не дотягиваю», — неоднозначно ответил президент РФ, который сам правит страной уже 19 лет и, судя по всему, не собирается уходить.

Через некоторое время премьер Малайзии был вынужден покинул зал собрания ВЭФ. В свою очередь, Путин вспомнил, как встречался с Мохамадом десять лет назад и уже тогда их отношения якобы были самыми дружественными.

Источник: https://politeka.net