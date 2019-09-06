Скончался исполнитель песни «Снег кружится»

06.09.2019 12:51

Скончался исполнитель песни «Снег кружится», участник ВИА «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» Юрий Петерсон, пишет ДонПресс.

Ему был 71 год.

Об этом рассказала невестка певца Татьяна Путра.

«У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его «свалило», — рассказала она.