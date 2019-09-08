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Париж и Берлин будут работать над дальнейшими шагами по решению конфликта на Донбассе - Елисейский дворец

08.09.2019 17:09
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Париж и Берлин будут работать над дальнейшими шагами по решению конфликта на Донбассе - Елисейский дворец

Власти Франции и ФРГ в рамках "нормандского формата" намерены интенсифицировать усилия, чтобы добиться дальнейшего движения вперед по урегулированию конфликта на Донбассе, заявили в Елисейском дворце, пишет Интерфакс-Украина.
"Франция и ФРГ интенсифицируют усилия в рамках нормандского формата, чтобы добиться новых подвижек и для выполнения политических аспектов Минских договоренностей" - отмечается в заявлении канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.
Состоявшийся в субботу обмен заключенными РФ и Украины в тексте характеризуется как "решающий шаг для возобновления конструктивного диалога. Этот диалог должен быть продолжен в ближайшие недели".
"Президент Республики приветствует обмен заключенными, проведенный сегодня Россией и Украиной", - подчеркивается в заявлении.



Теги: Донбасс, Берлин, Париж, конфликт, решение, Елисейский дворец
 
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