Ванга напророчила Трампу тяжелую болезнь и смерть

08.09.2019 13:58

На просторах Интернета появилось предсказание Ванги о судьбе нынешнего президента Соединенных Штатов. В частности, болгарская ясновидящая предрекла Дональду Трампу серьезную болезнь и смерть, сообщает replyua.net.

В Сети появилось предсказание Ванги, касающееся Дональда Трампа. В частности, утверждается, что ясновидящая предрекла нынешнему хозяину Белого дома серьезные проблемы со здоровьем. Сперва его будет мучить постоянная тошнота, затем Трамп начнет постепенно терять слух. После этого у 45-го президента США болезнь начнет атаковать мозг, и наступит полная глухота, после чего он умрет.

Справедливости ради стоит добавить, что данное пророчество опубликовано свободном переводе, и в Интернете можно встретить несколько разных вариантов. Кроме того, вызывает удивление и тот факт, что пророчество появилось именно сейчас, и как бы из ниоткуда. Соответственно, не стоит исключать того, что данное предсказание могло быть просто кем-то сфабриковано. К тому же, даже реальные предсказания Ванги сбывались далеко не все. Впрочем, верить таким пророчествам, или нет - каждый решает сам