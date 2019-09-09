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Создана жидкость, останавливающая пулю, летящую со скоростью 450 м/с
В отличие от обычных жидкостей, которые изменяют свою структуру в зависимости от колебаний температуры или давления, неньютоновские жидкости способны изменять свою вязкость в условиях стресса. Иными словами, они умеют быстро превращаться в прочный материал при мощном ударе - например, попадании пули.
Бронежилеты из кевлара хорошо удерживают пулю, однако при этом прогибаются на глубину до четырех сантиметров, что, конечно, лучше пулевого ранения, но может привести к сильным ушибам и переломам. Благодаря особым свойствам жидкости и тщательно рассчитанной конструкции вставок деформация жилета при попадании пули сокращается до вполне безопасного одного сантиметра.
Польские ученые не раскрывают точный состав жидкости, использованной в их жилете, однако уверяют, что она способна остановить пулю, летящую со скоростью до 450 м/с. Кроме того, вероятность рикошета практически исключена из-за более эффективного рассеяния энергии удара. Это также означает, что носитель жилета почувствует меньшее воздействие. В то же время «жидкая» броня обещает быть довольно легкой, а жилет — достаточно удобным, чтобы не мешать человеку выполнять свою работу и не причинять неудобств.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ученые, пуля, жидкость
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