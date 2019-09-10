В конце сентября Земля остановится на 9 секунд, вызвав всемирный потоп и ураганы со скоростью 1000 км/ч

10.09.2019 15:43

Исследователи космического пространства сообщили, что 24 сентября Землю ожидают необратимые процессы. Предварительные прогнозы гласят, что ожидается сдвиг земной коры вследствие воздействия космического объекта.

Именно в вышеприведенную дату ожидается внезапная остановка планеты, которая будет длиться 9 секунд. Об этом сообщает издание "Диалог.UA".

Прежде сообщалось, что 3 октября Земля окажется во тьме. Виновником столь сокрушительных аномалий является гигантский и потенциально опасный астероид 1998 FF14. Несмотря на тот факт, что данный процесс займет меньше 10 секунд, к этому времени погибнет большая половина человечества. Следует отметить, что именно наличие Луны помогает немного успокаивать происки ветров и штормов. Остановка движения нашей планеты приведет к наводнениям в Мировом океане и зарождению ураганов, скорость которых будет достигать 1000 км/ч. Выживут только пассажиры самолетов во время полета, космонавты на МКС и работники на полюсах. Удивительным является тот факт, что вышеупомянутый астероид не упадет на Землю, а станет заложником гравитационного воздействия Земли. В свою очередь, представители официальной науки уверены, что это лишь одна из воображаемых теорий уфологов и конспирологов.