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В конце сентября Земля остановится на 9 секунд, вызвав всемирный потоп и ураганы со скоростью 1000 км/ч
Исследователи космического пространства сообщили, что 24 сентября Землю ожидают необратимые процессы. Предварительные прогнозы гласят, что ожидается сдвиг земной коры вследствие воздействия космического объекта.
Именно в вышеприведенную дату ожидается внезапная остановка планеты, которая будет длиться 9 секунд. Об этом сообщает издание "Диалог.UA".
Прежде сообщалось, что 3 октября Земля окажется во тьме. Виновником столь сокрушительных аномалий является гигантский и потенциально опасный астероид 1998 FF14. Несмотря на тот факт, что данный процесс займет меньше 10 секунд, к этому времени погибнет большая половина человечества. Следует отметить, что именно наличие Луны помогает немного успокаивать происки ветров и штормов. Остановка движения нашей планеты приведет к наводнениям в Мировом океане и зарождению ураганов, скорость которых будет достигать 1000 км/ч. Выживут только пассажиры самолетов во время полета, космонавты на МКС и работники на полюсах. Удивительным является тот факт, что вышеупомянутый астероид не упадет на Землю, а станет заложником гравитационного воздействия Земли. В свою очередь, представители официальной науки уверены, что это лишь одна из воображаемых теорий уфологов и конспирологов.
Теги: Донбасс, космос, Земля, ураган, астероид, МКС, гибель, Всемирный потоп, гравитация
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