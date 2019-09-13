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Еще один артист из РФ изъявил желание побывать на передовой

13.09.2019 20:49
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Еще один артист из РФ изъявил желание побывать на передовой

В неподконтрольном украинской власти Харцызске Донецкой области по случаю Дня города выступят артисты из РФ. Об этом сообщают СМИ группировки «ДНР», пишет ДонПресс.
Завтра, 14 сентября, в Харцызске отметят 150 лет основания города. На центральной площади выступят экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк, а также автор и исполнитель Алексей Поддубный (Джанго).
Известно, что Джанго и Куприк неоднократно посещали временно неподконтрольную Украине территорию. В этот раз Сергей Куприк выразил желание съездить на передовую. Описывая местных жителей, он сказал, что люди доброжелательные, и вообще, «хорошо идут на контакт».
Также Куприк не исключает возможности сотрудничества с творческой молодежью «республики».
«Если у нас будет конкретное предложение мы обязательно его рассмотрим. Почему нет? Конечно, я не исключаю такой возможности», — заявил россиянин.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, артист, передовая
 
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