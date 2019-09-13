Лавров заявил об окончании войны в Сирии

13.09.2019 09:34

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии.

«Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни», — заявил главный российский дипломат, пишут росСМИ, передает donpress.

Лавров также отметил, что в Сирии сохраняются «очаги напряженности».В частности, в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.

По мнению главы МИД РФ, первоочередные задачи в Сирии сейчас — оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране.