Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Ночью возле границы с РФ в районе н.п. Вознесеновка замечены 35 грузовиков и 40 авто

13.09.2019 14:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ночью возле границы с РФ в районе н.п. Вознесеновка замечены 35 грузовиков и 40 авто

На временно оккупированной территории Луганской области в районе н.п. Вознесеновка возле границы с РФ в ночь с 10 на 11 сентября обнаружены 35 грузовиков с неизвестными грузами и 40 автомобилей.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 12 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«В ночь с 10 на 11 сентября БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил примерно 35 грузовиков и 40 транспортных средств меньших габаритов, выстроенных в пункте пропуска на границе в районе н. п. Вознесеновка (неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Луганска)».



Теги: Донбасс, грузовик, граница, Луганская область, ОБСЕ, беспилотник, пункт пропуска, грузы, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх