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Закрывается пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ
Временно неконтролируемый пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ будет закрыт.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Подконтрольные оккупационным «властям ЛНР» закрыли временно неконтролируемый пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ. Закрытие пункта пропуска связывают с ремонтом дороги на территории РФ: «До 19 сентября включительно на территории Донецка Российской Федерации будет производиться ремонт дорожного покрытия на автодороге, ведущей к международному автомобильному пункту пропуска „Изварино“ — „Донецк“, в связи с чем движение автомобильного транспорта будет затруднено, а в отдельные моменты невозможно».
Владельцев транспортных средств и перевозчиков, осуществляющих движение через МАПП «Изварино», предупреждают, что они должны будут выезжать через пункты пропуска «Червонопартизанск» и «Должанский».
Теги: Донбасс, закрытие, граница, транспорт, ЛНР, пункт пропуска, ремонт дорог, РФ
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