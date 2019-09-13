Закрывается пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ

13.09.2019 18:26

Временно неконтролируемый пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ будет закрыт.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Подконтрольные оккупационным «властям ЛНР» закрыли временно неконтролируемый пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ. Закрытие пункта пропуска связывают с ремонтом дороги на территории РФ: «До 19 сентября включительно на территории Донецка Российской Федерации будет производиться ремонт дорожного покрытия на автодороге, ведущей к международному автомобильному пункту пропуска „Изварино“ — „Донецк“, в связи с чем движение автомобильного транспорта будет затруднено, а в отдельные моменты невозможно».

Владельцев транспортных средств и перевозчиков, осуществляющих движение через МАПП «Изварино», предупреждают, что они должны будут выезжать через пункты пропуска «Червонопартизанск» и «Должанский».